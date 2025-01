Révolution dans la radiodiffusion française : la technologie MicroMPX et la virtualisation du traitement de son

Depuis plus de 30 ans, les grands réseaux radio français cherchent à offrir une qualité sonore homogène sur l’ensemble de leurs émetteurs. Ce défi a longtemps été entravé par, d’une part, le coût élevé des traitements de son matériels et, d’autre part, les difficultés liées à la dépendance vis-à-vis des diffuseurs comme TDF et Towercast pour la maîtrise et la mise à jour des signatures sonores.