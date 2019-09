Rentrée en fanfare pour Radio Classique

"Pour cette nouvelle saison, nous voulons amplifier la promesse que nous avons faite à nos auditeurs il y a un an rendre votre journée plus belle Radio Classique s’affirme comme une radio pleine de vie, à l’écoute de laquelle vous pouvez être touchés à tout moment par l’émotion et la beauté" a expliqué Jean Francis Pécresse, directeur de Radio Classique.

À l'antenne cette saison, Guillaume Durand et Dimitri Pavlenko sont de retour pour animer la matinale de 6h30 à 9h.David Abiker les rejoint pour "une revue de presse acérée et intelligente" à 7h25 et 8h35. Et, parmi les grandes voix du week-end, les auditeurs retrouvent désormais Gautier Capuçon, figure emblématique du classique, pour "Les carnets de Gautier Capuçon", chaque samedi et dimanche à 11h.