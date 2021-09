Rentrée des formations de Radio France

Ce vendredi 10 septembre à partir de 20h à l'auditorium de Radio France, l’Orchestre National de France et son directeur musical Cristian Măcelaru, interprèteront, pour marquer le centenaire de la mort de Saint-Saëns, le Troisième Concerto pour violon du compositeur en compagnie de Daniel Lozakovich. Ils ont également choisi d’inscrire l’auteur de la Danse macabre dans le temps long de la musique française avec les célèbres suites de Daphnis et Chloé de Ravel et deux œuvres chronologiquement plus proches de nous : Les Offrandes oubliées, première grande œuvre orchestrale d’Olivier Messiaen, et Mystère de l’instant d'Henri Dutilleux. Une diffusion en direct se déroulera sur France Musique et francemusique.fr .