Rendez-vous les 2 et 3 juin ! Alors que la crise sanitaire semble s’éloigner chaque jour davantage, nous avons pris la décision de fêter la radio avant l’été. Après deux éditions annulées (en janvier 2021 et en janvier 2022), le Salon de la Radio devient, en 2022, le Paris Radio Show. Et l’heure est donc venue de vous proposer un grand évènement les 2 et 3 juin à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. Ce sera désormais, et pour les trois prochaines années en juin, le quartier général annuel de la radio. Un bel évènement, encore une fois, dédié à la radio, au monde du podcast, de l’audio digital et de la musique. Avec une vraie promesse : celle de célébrer les retrouvailles de la grande famille de la radio ! Des conférences, des rencontres, des animations autour de la radio après deux années de crise et d’absence. Ce Paris Radio Show, à quelques semaines de la fin de la saison, sera aussi l’occasion d’installer durablement, espérons-le, une nouvelle édition de la Fête de la radio, organisée donc durant notre évènement pour que la fête soit plus belle encore.



En France, comme ailleurs, ces deux dernières années ont été très difficiles pour le secteur de l’évènementiel dont les Éditions HF sont un acteur majeur depuis de longues années. À quelques semaines de cette nouvelle impulsion, en direction de ce qu’il convient désormais d’appeler le Paris Radio Show, notre motivation n’en est que plus grande. Bien sûr, ce nouveau départ se fera en lien étroit avec les secteurs de la radio et de l’audio digital, de ses professionnels et de l’ensemble des organisations publiques et privées.



Enfin, alors que nous quittons une crise, une autre, tout aussi inquiétante, se dessine à l’horizon. À moins de trois heures de Paris se joue probablement le destin de l’Europe. À l’heure où nous écrivons ces lignes, et alors que la situation géopolitique peut vite évoluer dans un sens comme dans un autre, nous pensons fort aux professionnels de la radio ukrainienne.

Philippe Chapot