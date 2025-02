Radiodiffusion et streaming : le Canada ajuste ses règles

Le but de cette révision est de garantir que les services de diffusion continue en ligne (streaming) contribuent activement à la promotion et au financement du contenu canadien et autochtone. Cette mise à jour influencera directement la création, la mise en valeur et la découvrabilité des œuvres musicales et sonores canadiennes sur toutes les plateformes, des stations de radio traditionnelles aux services de streaming comme Spotify, Apple Music et YouTube Music.

Le CRTC invite les citoyens, les artistes, les producteurs, les diffuseurs et les acteurs de l’industrie à partager leurs opinions sur la définition du contenu canadien. Tous les commentaires feront partie du dossier public et serviront à éclairer la décision finale du CRTC. Par ailleurs, une audience publique est prévue le 18 juin 2025, où diverses parties prenantes auront l'occasion d'exprimer leurs points de vue de manière plus approfondie.