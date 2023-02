RadioWeek : un label de 27 podcasteurs indépendants

Orso Media est un label ambitieux qui fédère les plus grandes voix des podcasts business, innovation et finances perso. Il est porté par Matthieu Stefani et Christofer Ciminelli.

Au catalogue, l'auditeur a le choix. Il y trouvera le célèbre podcast "Génération Do It Yourself" de Matthieu Stefani, "Tech 45" de Sébastien Couasnon ou encore "La Martingale" de Matthieu Stefani...