RadioWeek : cinq jours pour explorer l’IA et la sécurité dans l’audio

Le mardi 27 janvier sera consacré à "Audience Behavior and Retention". Cette session traitera de l’évolution des habitudes d’écoute et de la manière dont les plateformes hybrides et les métadonnées intelligentes contribuent à maintenir l’attention et la fidélité des auditeurs. L’enjeu est de décrypter les nouveaux parcours d’audience à travers des dispositifs multiples, dans un environnement en constante mutation.

Le mercredi 28 janvier, RedTech propose une session axée sur la sécurité : "Cybersecurity in Radio and Media Operations". Elle examinera les enjeux critiques liés à la cybersécurité dans les opérations radio, avec un focus sur la protection des infrastructures, des contenus et de la continuité de diffusion. Des solutions concrètes seront présentées pour renforcer la résilience des systèmes dans un contexte de menaces croissantes.

