RadioWeek : cinq jours pour explorer l’IA et la sécurité dans l’audio

La première journée, lundi 26 janvier, portera sur le thème "Data into Value". Elle abordera la manière dont les données d’audience en temps réel, notamment les analytics en voiture, peuvent alimenter les décisions éditoriales, renforcer l’engagement et produire des résultats commerciaux mesurables. L’objectif est de mieux exploiter les flux de données à disposition des radios et plateformes audio pour ajuster l’offre en fonction des comportements d’écoute.
Comprendre les comportements d’écoute pour mieux fidéliser
Le mardi 27 janvier sera consacré à "Audience Behavior and Retention". Cette session traitera de l’évolution des habitudes d’écoute et de la manière dont les plateformes hybrides et les métadonnées intelligentes contribuent à maintenir l’attention et la fidélité des auditeurs. L’enjeu est de décrypter les nouveaux parcours d’audience à travers des dispositifs multiples, dans un environnement en constante mutation.
Le mercredi 28 janvier, RedTech propose une session axée sur la sécurité : "Cybersecurity in Radio and Media Operations". Elle examinera les enjeux critiques liés à la cybersécurité dans les opérations radio, avec un focus sur la protection des infrastructures, des contenus et de la continuité de diffusion. Des solutions concrètes seront présentées pour renforcer la résilience des systèmes dans un contexte de menaces croissantes.
L’intelligence artificielle appliquée à la production audio
Jeudi 29 janvier, la quatrième journée intitulée "AI in Audio Publishing" explorera les usages de l’intelligence artificielle pour transformer du texte en podcasts, livres audio ou flux d’actualité de qualité broadcast. Les technologies de synthèse vocale, d’automatisation sonore et de traitement de contenu seront au cœur des discussions, avec des démonstrations sur la production assistée par IA.
La dernière journée, vendredi 30 janvier, sera dédiée au thème "AI Transcription and Value Expansion". Cette session présentera les usages de la transcription automatisée comme levier de création de valeur : indexation de contenu, amélioration de la découvrabilité, outils de conformité et réexploitation éditoriale. L’accent sera mis sur les perspectives de revenus additionnels pour les producteurs et diffuseurs audio.