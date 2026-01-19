La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 19 Janvier 2026 - 06:50

RadioWeek : cinq jours pour explorer l’IA et la sécurité dans l’audio


Notez


La RadioWeek de RedTech revient du 26 au 30 janvier 2026 avec cinq sessions d’une heure, en ligne et gratuites, consacrées à l’évolution des technologies, des usages et des modèles dans la radio et l’audio. L’événement réunira chaque jour des experts internationaux autour d’un thème spécifique, de la donnée à l’intelligence artificielle.


L’événement est accessible gratuitement sur inscription, avec le soutien de partenaires du secteur comme Xperi, RCS, CGI, CaptionCast Media et Radiozeit.
L’événement est accessible gratuitement sur inscription, avec le soutien de partenaires du secteur comme Xperi, RCS, CGI, CaptionCast Media et Radiozeit.

Vous aimerez aussi
La RadioWeek 2026 se déroulera du 26 au 30 janvier, à raison d’une session d’une heure par jour, à 15h (CET) / 9h (ET), exclusivement en ligne. Chaque journée proposera une conférence centrée sur un sujet technique ou stratégique majeur pour les acteurs de la radio et de l’audio digital.
La première journée, lundi 26 janvier, portera sur le thème "Data into Value". Elle abordera la manière dont les données d’audience en temps réel, notamment les analytics en voiture, peuvent alimenter les décisions éditoriales, renforcer l’engagement et produire des résultats commerciaux mesurables. L’objectif est de mieux exploiter les flux de données à disposition des radios et plateformes audio pour ajuster l’offre en fonction des comportements d’écoute.

Comprendre les comportements d’écoute pour mieux fidéliser

Le mardi 27 janvier sera consacré à "Audience Behavior and Retention". Cette session traitera de l’évolution des habitudes d’écoute et de la manière dont les plateformes hybrides et les métadonnées intelligentes contribuent à maintenir l’attention et la fidélité des auditeurs. L’enjeu est de décrypter les nouveaux parcours d’audience à travers des dispositifs multiples, dans un environnement en constante mutation.
Le mercredi 28 janvier, RedTech propose une session axée sur la sécurité : "Cybersecurity in Radio and Media Operations". Elle examinera les enjeux critiques liés à la cybersécurité dans les opérations radio, avec un focus sur la protection des infrastructures, des contenus et de la continuité de diffusion. Des solutions concrètes seront présentées pour renforcer la résilience des systèmes dans un contexte de menaces croissantes.


L’intelligence artificielle appliquée à la production audio

Jeudi 29 janvier, la quatrième journée intitulée "AI in Audio Publishing" explorera les usages de l’intelligence artificielle pour transformer du texte en podcasts, livres audio ou flux d’actualité de qualité broadcast. Les technologies de synthèse vocale, d’automatisation sonore et de traitement de contenu seront au cœur des discussions, avec des démonstrations sur la production assistée par IA.
La dernière journée, vendredi 30 janvier, sera dédiée au thème "AI Transcription and Value Expansion". Cette session présentera les usages de la transcription automatisée comme levier de création de valeur : indexation de contenu, amélioration de la découvrabilité, outils de conformité et réexploitation éditoriale. L’accent sera mis sur les perspectives de revenus additionnels pour les producteurs et diffuseurs audio.


Infos et inscriptions : ICI

Tags : CaptionCast Media, CGI, IA, RadioWeek, Radiozeit, RCS, RedTech, Xperi



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 19 Janvier 2026 - 07:45 Le SNRL et la CNRA réunis au Paris Radio Show

Jeudi 15 Janvier 2026 - 08:15 Cap sur l’intelligence artificielle pour la Journée mondiale de la radio 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication