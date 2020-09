RadioTour : les radios associatives véritables tisseurs de liens dans le Grand Est

Point commun des ces 4 stations locales : le projet éducatif. Si à RCF Cœur de Champagne , on s'efforce de couvrir l'actualité locale grâce à deux salariés et via 5 fréquences, une émission est également animée par des jeunes en situation de handicap ; Chez Azur FM , on mise aussi sur le savoir-faire de Sabrina Rondeau, coordinatrice jeunesse. Des émissions et des chroniques réalisées par des jeunes de 8 à 23 ans autour d'ateliers radio pour faire "des citoyens de demain". ; À Radio Déclic (3 fréquences en Lorraine) : "on est avant tout une association d'éducation populaire" précise Jérémy Ledig, le président. Enfin, chez RCN (Radio Caraïb Nancy), comme le dit Christophe Chevarde son président, "on est créateur de citoyenneté".