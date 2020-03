RadioTour : l'étape de Rennes reportée au 26 novembre

Une journée de conférences pour mieux comprendre les enjeux de la radio de proximité : dirigeants, animateurs, journalistes, techniciens, commerciaux, annonceurs, agences, conseillers et collaborateurs du CSA ou encore organisations professionnelles se rencontreront pour échanger et débattre. C'est finalement Nancy (le 11 juin) qui donnera le coup d’envoi de cette deuxième échappée radiophonique proposée par les Éditions HF. Ensuite, Paris (le 2 juillet), Nice (le 1er octobre) et enfin Montpellier (le 5 novembre) et donc Rennes le 26 novembre. En juin prochain, les Éditions HF, avec PHF COM Maroc, proposeront aussi une nouvelle édition du CBD : le Casablanca Broadcast Days.Pour participer à ces deux événements, c'est ICI