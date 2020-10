RadioTour à Nice : Frequenza Nostra : "donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou peu"

LLPR - Frequenza Nostra est une jeune station puisque créée en 2001. Pourquoi avoir choisi la promesse Made 100% Nustrale ?

VC - Frequenza Nostra s'appuie sur les actions qu'elle a initié, un programme construit en local rythmé par un quotidien très riche en rencontres. Notre volonté était de ne pas se laisser aspirer par les idées de programme des autres radios. En effet, au regard de l'implantation ancienne des autres radios, il fallait éviter d'être comparé à l'incomparable et ce au regard de nos petits moyens financiers et techniques. Ainsi, l'option de faire construire notre programmation par notre proximité intuitive et spontanée nous a rendu vivant avec notre son imparfait, nos erreurs et nos dysfonctionnements mais aussi avec notre humanité, nos envies de partage et nos ondes ouvertes.