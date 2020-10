RadioTour à Nice : "Elocast" ou l'exemple du podcast local

LLPR - Dites-nous, comment, techniquement vous travaillez ?

EM - Concrètement, je cherche des entrepreneuses soit sur LinkedIn, soit on me conseille des entrepreneuses. Je réalise mes interviews le mardi, souvent j'en fait 2 ou 3 dans la même journée. Pour le matériel j'ai un enregistreur zoom H5 et deux micro Shure sm58. Une fois enregistrés, je les monte avec Audacity. Je les uploade ensuite sur la plateforme Ausha qui permet de mettre les épisodes sur toutes les autres plateformes simultanément, Deezer, Spotify, Castbox...



LLPR - Avez-vous pu quantifier votre public ?

EM - Pour le moment, nous sommes à 150 écoutes par épisodes mais ce chiffre est en constante évolution. Nous aimerions atteindre les 1 000 écoutes, d'ici quelques mois.



LLPR - Votre podcast est hébergé par Ausha. Pensez-vous pouvoir le monétiser ?

EM - Je pense, dans l'avenir, à le monétiser avec des entrepreneurs de la région qui permettrait de faire connaître encore plus leur business et ce qu'elle peuvent apporter. Il y a cependant beaucoup d'étapes en amont, je dois faire connaître ce podcast à un plus grand nombre.



LLPR - Le podcast dit de proximité peut-il être, selon vous, une façon de créer du lien ou un vrai business ?

EM - Pour moi, le podcast est une vraie opportunité. Tout d'abord, je me fais connaître auprès de toutes ces femmes. De plus, ces rendez-vous créent souvent des vrais liens d'affection. Pour moi, c'est une vrai opportunité pour ma marque Elobags. Pour le moment, je ne le vois pas comme un vrai business, mais cela pourrait le devenir. Le podcast est un format très intimiste où les personnes se livrent facilement. Il y a beaucoup de sensibilité dans le podcast et c'est ce qui fait sa force...