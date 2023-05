RadioTour à Nantes : des radios aux airs iodés

Si toutes les régions radiophoniques françaises ont leurs spécificités qui varient en fonction de la densité d’opérateurs et, plus encore, en fonction d’un savoir-faire local, Nantes et ses alentours – on va dire le Grand Ouest pour mettre enfin tout le monde d’accord ! – ne dérogent pas à la règle. Rappelons-nous que Nantes est un des berceaux de la diffusion en DAB+ en France. Bien avant l’année 2010, plusieurs associatives s’étaient déjà engagées en faveur de la radio numérique terrestre depuis le sommet de la tour Bretagne. En France, SUN, Prun’ ou encore Jet FM ont été les précurseurs de cette technologie.

Les radios associatives, encore, qui représentent, notamment en Pays de Loire, une vraie diversité avec des formats particulièrement intéressants. Plus au nord, impossible d’échapper à l’identité bretonne.



Ce Grand Ouest est aussi jalonné par quelques fleurons de la bande FM française. On pense à Alouette, la première radio régionale de France, dont les programmes, produits en Vendée, arrosent une vingtaine de départements, dont les villes de Saint-Nazaire, Vannes, Lorient, Morlaix… On pense aussi à sa rivale Hit West. Toutes deux sont indissociables de ce vaste paysage radiophonique.

N’oublions pas le réseau France Bleu et ce village gaulois : Bretagne 5, la dernière station française diffusant ses programmes en ondes courtes.



À Nantes, cette deuxième étape du RadioTour 2023 permettra de mieux connaître le paysage radiophonique de ce Grand Ouest, allant de Quimper au Mans et de Rennes à La Roche-sur-Yon : un bassin de 9 départements pour 7,2 millions d’habitants (3,4 millions en Bretagne et 3,8 millions en Pays de la Loire).

Hervé Godechot, président du groupe de travail "Radios et audio numérique" de l’Arcom, lancera les débats. Cette journée sera aussi une opportunité pour réunir tous les acteurs de la radio et de l’audio digital et partager les bonnes idées de demain : la proximité, les enjeux de la diffusion, les actions de terrain, les innovations commerciales, l’intelligence artificielle… Une opportunité également pour découvrir les nouveaux services et outils de nos partenaires qui nous accompagnent dans ce tour de France 2023 de la radio.