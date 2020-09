RadioTour : Pascal Muller (Top Music) : "l’avenir est plus que jamais à la proximité"

A l’instar d’une majorité de stations des Indés Radios, Top Music à privilégié l’interactivité avec nos auditeurs. La mise en relation des uns et des autres et la notion de service à la communauté a été notre lot quotidien au printemps dernier. On a cassé les codes en franchissant intelligemment les frontières habituelles de notre format. Le lien affectif s’est renforcé au fil des semaines avec le public confirmant plus que jamais notre rôle essentiel de média de proximité. A l’heure d’une mondialisation effrénée, cette crise sanitaire nous permet de rappeler la nécessité de pouvoir s’appuyer sur des médias locaux dans le quotidien des citoyens de notre territoire. Évidemment l’impact économique a été lourd pour nos entreprises même si nous relevons la tête durant ce deuxième trimestre qui, sauf mauvaise surprise, devrait limiter la casse… Le fait d’avoir aussi préservé le lien avec nos annonceurs durant le confinement n’est sans doute pas étranger à cette reprise d’activité soutenue depuis le mois de juillet. Quoi qu’il en soit, on a su tirer des enseignements de cette crise sanitaire pour rebondir et adapter nos offres tant au niveau éditorial, stratégique et commercial. Nous envisageons l’avenir avec sérénité, optimisme et ambition.