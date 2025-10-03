RadioTour Masterclass Express - Info locale : un atout stratégique pour les radios ?

La radio vit un moment clé : face à la concurrence des plateformes globales et des contenus à la demande, sa force réside toujours dans la proximité. Les résultats exclusifs de l’étude IFOP révèlent comment l’info locale est perçue, quelle place elle occupe dans les programmes et dans quelle mesure elle conditionne la confiance et la fidélité des auditeurs.

Cette session apportera des chiffres concrets et des insights précieux pour toutes les radios locales, associatives ou régionales, soucieuses de renforcer leur rôle dans les territoires.

