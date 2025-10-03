RadioTour Masterclass Express - Info locale : un atout stratégique pour les radios ?

La radio vit un moment clé : face à la concurrence des plateformes globales et des contenus à la demande, sa force réside toujours dans la proximité. Les résultats exclusifs de l’étude IFOP révèlent comment l’info locale est perçue, quelle place elle occupe dans les programmes et dans quelle mesure elle conditionne la confiance et la fidélité des auditeurs.
Cette session apportera des chiffres concrets et des insights précieux pour toutes les radios locales, associatives ou régionales, soucieuses de renforcer leur rôle dans les territoires.
Nicolas Billy à la modération
La masterclass sera animée par Nicolas Billy, ex-directeur général d’A2PRL, l’agence de presse audio qui fournit chaque jour de l’information aux radios partout en France. Avec son expérience et sa connaissance du terrain, il apportera un éclairage pratique et directement applicable pour les stations présentes.
Afin d’adapter cette session aux réalités du terrain, un questionnaire rapide est proposé aux professionnels de la radio. En y répondant, vous contribuez à enrichir l’analyse et à faire entendre la voix des radios de proximité.
Répondre au questionnaire en cliquant ICI.
Au RadioTour à Boulogne, ce 9 octobre
14:30 – 15:00 : Masterclass Express “Info locale : moteur d’écoute et de confiance ? Étude IFOP / a2prl”
Un moment unique pour comprendre le rôle stratégique de l’information locale et identifier des leviers d’action concrets pour l’avenir de votre radio.
Découvrez également le programme complet et les autres Masterclass sur ConnectOnAir en cliquant ICI.
