RadioTour 2024 : une nouvelle étape à Montpellier

Pour celles et ceux qui n’auraient pas téléchargé leur badge d’accès gratuit, l’équipe de La Lettre Pro de la Radio vous permettra de l’imprimer à l’entrée de cette 4étape du RadioTour 2024. Vous disposerez ensuite de 30 minutes pour découvrir les lieux et rencontrer les partenaires de cette nouvelle journée.À l’occasion du RadioTour Montpellier, nous aurons le plaisir d’accueillir Hervé Godechot pour un entretien exclusif avant son départ de l’Arcom, où il a présidé durant cinq ans le groupe de travail "Radios et audio numérique". Cet échange portera sur les défis majeurs du paysage radiophonique français à l’ère du numérique, en passant par les enjeux du DAB, les coûts de la double diffusion, l'avenir de la FM et la régulation des flux numériques. Une opportunité pour dresser son bilan personnel, partager ses réflexions sur l’évolution du secteur et identifier les défis pour la radio en France.Une région, treize départements, 154 opérateurs privés, 181 services pour 846 fréquences Voilà pour les grandes lignes du paysage radiophonique occitan. Antoine Tabard, secrétaire général de l’Arcom à Toulouse entrera davantage dans les détails et dressera une cartographie de la radio occitane en FM et en DAB+. Il abordera aussi les chantiers en cours et à venir sur ce vaste territoire.Avant d’entrer dans le vif du sujet, notre partenaire Médiamétrie proposera des chiffres exclusifs d’audience issus des 13 départements qui composent l’Occitanie avec quelques focus sur les comportements d'écoute des auditeurs ainsi que les audiences dans quelques villes, dont Montpellier. Cette présentation, qui se veut aussi interactive (le public pourra retrouver tous les chiffres en scannant un QR Code), sera animée par Guy Detrousselle, directeur commercial et développement à Médiamétrie.Lors de cette table ronde, des experts partageront leurs visions sur l'avenir de la radio locale à l'horizon 2035, face aux évolutions des attentes des auditeurs et des nouvelles technologies. Comment la radio de proximité continuera-t-elle à jouer son rôle de lien social dans un monde dominé par les plateformes numériques ? Quels seront les impacts des nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle et la personnalisation des contenus, sur l'avenir du secteur ? Nous discuterons également de la fragmentation des audiences, de la viabilité économique des radios locales, et de l’équilibre à trouver entre contenu global et identité locale. Avec Marie-Audrey Lavaud (France Bleu Gard Lozère), Bruce Torrente (CRLO), Jacques Iribarren (100%) et Jean-Marc Courrèges-Cénac (ARRA).Trois minutes pour mettre en lumière un partenaire de ce RadioTour à Montpellier. Cette fois-ci, Paul Guibouret, directeur général de SAVE Diffusion, dévoilera les 3 produits les plus vendus par son entreprise aux radios. Un Top 3 qui permettra ainsi quels sont les outils actuellement utilisés par les radios et leurs avantages. Avec Paul Guibouret (directeur général de SAVE Diffusion).Trois minutes pour mettre en lumière un partenaire de ce RadioTour à Montpellier. Cette fois-ci, l’entreprise NETIA présentera ses 3 meilleures solutions. Implantée à Montpellier, NETIA fournit des outils, accessibles et intuitifs, qui offrent toutes les fonctionnalités pour simplifier et fiabiliser vos workflows audio et radio. Avec Simon Leibovici (directeur général de NETIA)Pour souffler un peu, le public présent pourra rencontrer la quinzaine de partenaires présents au RadioTour de Montpellier. Une occasion de découvrir les produits et les services, de faire le point sur les évolutions technologiques et numériques, d'échanger autour des problématiques concrètes de motorisation de vos programmes.Née en 1987, la radio associative montpelliéraine Divergence FM détonne dans le paysage occitan. Originale, exigeante, militante et pionnière des logiciels libres, elle continue à creuser son sillon, sur les ondes comme sur le web. Pour autant, cette radio associative située à Montpellier s’apprête à quitter définitivement la FM pour se concentrer uniquement sur le numérique. Une stratégie très audacieuse que nous expliquera Bruno Bertrand, directeur d’antenne de Divergence FM.Trois minutes pour mettre en lumière un partenaire de ce RadioTour à Montpellier. Cette fois-ci, l’entreprise WorldCast Systems présentera ses nouveaux produits et solutions. Basé à Bordeaux, avec une filiale aux États-Unis, ainsi que des représentants et des distributeurs du monde entier, le groupe génère plus de 85% de son chiffre d'affaires à l'échelle internationale. Son expertise couvre l'ensemble de la chaîne de diffusion. Avec Christophe Poulain (co-président de WorldCast Systems).Trois minutes pour mettre en lumière un partenaire de ce RadioTour à Montpellier. Cette fois-ci, l’entreprise RCS Europe présentera ses nouveaux logiciels et solutions les plus utilisés par les radios en France et dans le monde. Parmi les nouveautés, une virtualisation complète du workflow audio qui répond au nom de SoundCenter. Avec Lionel Guiffant (directeur de RCS Europe).En 2022, Thomas Carnicer a lancé UndesJeux en parallèle de l'émission de radio qu’il coanime sur Radio Clapas, dans l'idée d'interagir avec le public. Avec lui, nous verrons comment la radio peut parfois prendre de nouvelles directions, en rebondissant sur de nouveaux supports, pour capter un nouveau public. Avec Thomas Carnicer (Radio Clapas).Dans un paysage médiatique en constante évolution, la radio régionale se retrouve confrontée à un défi de taille : capter l’attention des jeunes talents et les encourager à s'investir dans le média radio. Cette conférence explorera les raisons pour lesquelles la jeune génération se détourne de la radio traditionnelle, perçue parfois comme dépassée face à l'essor des réseaux sociaux et des contenus vidéo. Nous aborderons également les stratégies pour rendre la radio attractive auprès des jeunes, les nouveaux profils recherchés par les stations, ainsi que l'adaptation des formations et des processus de recrutement pour répondre à ces nouveaux défis. Avec Laure Méravilles (Radio Clapas), Sophie Merle (ESJ Pro Montpellier), Jean-Charles Verhaeghe (Totem), Siham Mineur (Radio Escapades), Denis Tuchais (coordinateur CLEMI à l'Académie de Montpellier) et Tom Martinez (coordinateur d'antenne à Radio Campus Montpellier).Trois minutes pour mettre en lumière un partenaire de ce RadioTour à Montpellier. Cette fois-ci, l’entreprise A2PRL nous présentera les meilleurs contenus qu’elle produit pour les radios. Première agence de presse audio de France, basée à Toulouse, l’A2PRL produit 1 974 nouveaux contenus chaque semaine dont 50 chroniques et touche 6 millions de personnes.Un tour d'horizon des dernières bonnes news du WorldDAB avant le WorldDAB Summit 2024 qui aura lieu le 14 novembre prochain à Zagreb : l'avancement du déploiement du DAB en France et dans le monde, les Alertes de Sécurité Automatiques (ASA), l'accompagnement des radios par le WorldDAB... C'est Jean-Marc Dubreuil, responsable France du WordDAB qui procèdera à ce panorama de l'actualité de la radio numérique.Dans la cadre de ce RadioTour à Montpellier, ce World Café se présente comme une méthode de discussion créative collaborative. Les participants seront répartis en 3 groupes. Chaque groupe abordera tour à tour par itération les 3 questions suivantes : Comment innovez-vous avec vos partenaires ? Quelle place occupe l'IA dans votre radio ? Et comment valorisez-vous l'innovation auprès des auditeurs ? Avec Alexandre Martinez, Pierre Jacob et Imane Sadik.Soixante minutes chrono ! Sous la forme d’un speed-meeting, les radios occitanes pourront se rencontrer et échanger autour de verre et se restaurer. Elles pourront aussi rencontrer et discuter avec la quinzaine de partenaires présents lors de cette quatrième étape du RadioTour 2024 à Montpellier. Comme l’ensemble des animations de la journée, ce cocktail déjeunatoire est gratuit.Voilà un rendez-vous à la fois original et surprenant que nous vous proposons dans le cadre de cette étape du RadioTour 2024 à Montpellier. Le clone de Michel Colin (RadioPub) présentera quelques outils d’Intelligence Artificielle qui simplifient déjà le quotidien des commerciaux et aident efficacement à la vente des espaces publicitaires.Cette table ronde se concentrera sur l'adaptation des offres publicitaires locales face aux défis du marché digital, de la concurrence croissante et de la saturation publicitaire. Des responsables commerciaux discuteront de l’importance d’adopter des offres multisupports (radio FM / DAB+, streaming, réseaux sociaux...) et des formats innovants (branded content, événements, podcasts...) pour renforcer l'attractivité du média dans un monde publicitaire saturé. Ils évoqueront également la nécessité d'une approche commerciale plus consultative et orientée vers le conseil. Avec Jaques Iribarren (directeur général de 100%) et Olivier Coquin (président de Radio ONE).Voilà un retour d'expériences que vous proposera François-Xavier Delacoux, directeur général du réseau régional RTS FM. FX nous dira quels sont les outils liés à l'Intelligence Artificielle qu'il a intégrés dans ses studios : quels outils, leur prise en main et leur utilisation quotidienne, le rendu à l'antenne, les possibles développements et évolutions... À terme, l'IA peut-elle se substituer aux équipes locales, à l'animateur, au journaliste, au chroniqueur ? Nous lui poserons la question !Pari réussi pour Radio Paname! avec 125 000 auditeurs semaine recueillis par Médiamétrie en Île-de-France sur la période avril-juin 2024. Lancée en 2014, puis reprise et relancée en janvier 2024 par GROUPEdeRADiOS, la nouvelle équipe de Radio Paname! (Emmanuel Rials et Jean-François Latour) transforme l'essai avec une stratégie et une programmation qui séduit les auditeurs. Nous verrons comment avec Jean-François Latour, conseiller éditorial à GROUPEdeRADiOS.DTS AutoStage est une plateforme qui permet aux diffuseurs de garder le contrôle de leur contenu dans le tableau de bord de la voiture et ont accès aux analyses de l'utilisateur final. Présentation de la plateforme. Les diffuseurs peuvent adhérer gratuitement à DTS AutoStage : https://onboarding.connectedrad.io/ . Une présentation effectuée par George Cernat, directeur Automotive Connected Media aux Etats-Unis.Dans le cadre de cette table ronde, des experts partageront des conseils pratiques et des solutions techniques pour assurer des émissions extérieures réussies. Nous explorerons les outils essentiels qui garantissent une qualité sonore optimale, même dans des conditions difficiles hors studio. De l'utilisation de kits d’enregistrement mobiles, de connexions réseau fiables (4G/5G, IP) aux équipements légers et performants (mixeurs portables, microphones adaptés), cette session fournira des astuces concrètes pour optimiser la diffusion en direct et maintenir une excellente expérience auditeur. Avec Nicolas Leroux (directeur technique à 100%) et Francky Guéret (directeur technique à Radio Présence).En février 2024, l’association "Les Locales" a marqué la naissance d'une union inédite entre la Confédération Nationale des Radios Associatives (CNRA) et le Syndicat National des Radios Libres (SNRL). Cette union nouvelle, également désignée par le sigle ALL, symbolise l'engagement continu de ces deux organisations professionnelles représentatives dans la défense et la promotion des radios associatives. Depuis, "Les Locales" ont produit le "Relais radio de la Flamme olympique". Avec Maxime Brousse, animateur à la Confédération nationale des radios associatives (CNRA).Lors de cette étape montpelliéraine du RadioTour, nous recevrons Danielle Avoiof (productrice de podcasts à Radio Clapas) et Valérie Hernandez (directrice de la publication de Lokko). Une occasion de partager un nouveau regard sur les productions sonores et sur quelques innovations qui peuvent muscler les programmes le catalogue des contenus des radios locales. Avec la participation de Danielle Avoiof (productrice à Radio Clapas), Valérie Hernandez (directrice de Lokko), Perla Danan (présidente de Radio Aviva) et Mayssa Issa (journaliste à Storyteller).Tout au long de cette année, après Rennes, Strasbourg, Bruxelles et Montpellier nous organiserons une cinquième étape du RadioTour au Mercure Centre Alpotel à Grenoble , le mercredi 6 novembre 2024. Ce nouveau RadioTour 2024 s’articule autour du futur de la proximité. Ainsi, à Grenoble, nous continuerons à nous interroger sur la radio locale et régionale de demain en accueillant, à chaque étape, une quarantaine d’intervenants du cru, auxquels il faut ajouter une grosse centaine de participants à chaque étape.