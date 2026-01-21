RadioKing signe la nouvelle version de l’application mobile de Radio Nova

Vous aimerez aussi
Face à cette croissance continue de son audience, Radio Nova a fait le choix de s’appuyer sur l’expertise de RadioKing pour concevoir la nouvelle version de son application mobile. Le nouveau design et l’identité visuelle de l’application ont été pensés et définis par les équipes de Radio Nova, en parfaite cohérence avec l’ADN de la radio.
RadioKing a ensuite développé l’application sur cette base, en traduisant ces choix créatifs en une expérience mobile performante et fluide. L'application offre un design entièrement repensé, plus moderne, plus lisible et plus ambitieux, en cohérence avec l’identité forte de Radio Nova ainsi qu'une ergonomie optimisée, permettant un accès plus intuitif aux différentes radios et podcasts, une navigation simplifiée et une meilleure mise en avant des programmes.
Notons aussi de nouveaux modules fonctionnels, dont un module Podcast avancé, offrant une expérience enrichie pour la découverte, l’écoute et la valorisation des nombreux podcasts. L'application a été conçue pour accompagner la croissance des audiences et des contenus dans le temps.
Anticiper les usages futurs de l’audio en mobilité
Avec cette refonte, RadioKing confirme son positionnement comme partenaire technologique des radios qui souhaitent accélérer leur développement digital, tout en respectant leur ADN éditorial. "L’objectif était clair : proposer une application à la hauteur de la notoriété et de la dynamique de Radio Nova, tout en anticipant les usages futurs de l’audio en mobilité", a expliqué Charles De Potter, COO de RadioKing.
“Cette nouvelle application co-construite avec Radioking accompagne l’évolution naturelle de Radio Nova sur le digital. Elle nous permet de mieux valoriser nos radios et nos podcasts, tout en offrant une expérience plus lisible et plus fluide à nos auditeurs" a souligné Frédéric Antelme, directeur délégué de Radio Nova La nouvelle application mobile de Radio Nova est disponible sur iOS et Android.
