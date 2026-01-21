RadioKing signe la nouvelle version de l’application mobile de Radio Nova

Avec cette refonte, RadioKing confirme son positionnement comme partenaire technologique des radios qui souhaitent accélérer leur développement digital, tout en respectant leur ADN éditorial. "L’objectif était clair : proposer une application à la hauteur de la notoriété et de la dynamique de Radio Nova, tout en anticipant les usages futurs de l’audio en mobilité", a expliqué Charles De Potter, COO de RadioKing.

“Cette nouvelle application co-construite avec Radioking accompagne l’évolution naturelle de Radio Nova sur le digital. Elle nous permet de mieux valoriser nos radios et nos podcasts, tout en offrant une expérience plus lisible et plus fluide à nos auditeurs" a souligné Frédéric Antelme, directeur délégué de Radio Nova La nouvelle application mobile de Radio Nova est disponible sur iOS et Android.