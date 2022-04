Radio6 prend de la hauteur

Les visiteurs et auditeurs de Radio6, venus de toute la région, pourront également gagner des milliers de cadeaux au travers des nombreuses séquences de jeux qui seront proposées en lançant "La Roue aux cadeaux". Pour faire vivre cette manifestation et s'installer au cœur de l'événement, Radio6 mobilise son studio-bus à ses couleurs. Une longue délocalisation qui s'étalera du samedi 23 avril au dimanche 1er mai à Berck-sur-Mer.

Rappelons que Radio6 diffuse ses programmes grâce à 8 fréquences : 93.9 à Abbeville, 94.1 à Berck-sur-Mer, 92.0 à Boulogne-sur-Mer, 100.4 à Calais, 91.6 à Cayeux-sur-Mer, 99.0 à Dunkerque, 90.6 à Hesdin et 94.1 au Touquet.