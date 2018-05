Radio : marché publicitaire en baisse au 1er trimestre

Le marché publicitaire cross médias référence 31 036 annonceurs. Pour rappel, sur l’année 2017, le nombre d’annonceurs avait progressé de +3%. Au 1er trimestre, cette évolution s’accélère et semble 3 fois plus importante pour atteindre +9% soit un indicateur qui évolue 3 fois plus vite en ce début d’année. La répartition par média nous montre que le digital rassemble le plus grand nombre d’annonceurs avec un portefeuille qui ne cesse de croitre (+16%). De plus, les médias digitaux (display + search) captent 70% des annonceurs du marché français sur le 1er trimestre contre 66% sur l’ensemble de l’année 2017. D’un point de vue sectoriel, la distribution reste le 1er secteur du marché avec 15.4% de part de voix mais observe un ralentissement de croissance ce trimestre (+3%). L’automobile (+20%) et le tourisme (+15%) se démarquent par leur croissance à deux chiffres tandis que l’alimentation renoue avec une évolution positive de ses investissements (+2%). A l’inverse, les replis les plus importants émanent des secteurs services, santé et culture loisirs