Radio Temps Rodez lance un appel à témoignages sur les discriminations

Pour témoigner, la radio a mis en place la page Facebook " Vide ton sac - RTR contre les discriminations ", un compte Instagram videtonsacavecrtr et l’adresse mail videtonsacrtr@gmail.com. Les témoignages seront anonymisés à la demande et pourront se faire par écrit ou directement au micro de la radio. Et pour les personnes intéressées par les activités de la radio, RTR ouvrira ses portes le samedi 29 juin à partir de 16h. Les curieux et curieuses sont les bienvenus.