Radio Scoop présente "La Kids SCOOP Party" avec Soprano

Au programme de cette opération : goûter, spectacle, rencontre, photos et le showcase de Soprano. Et ce n’est pas tout, en plus des invitations, Radio Scoop propose à ses gagnants de profiter de toutes les animations et attractions du parc Walibi, avant et après le spectacle. Jusqu’au mardi 26 octobre, les invitations se gagnent sur l’antenne de Radio Scoop.

Pour cet événement, la station installera ses studios au parc Walibi Rhône-Alpes. À l’occasion des fêtes d’Halloween, le parc est ouvert tous les week-ends d’octobre et tous les jours du 25 octobre au 7 novembre inclus, avec des nocturnes jusqu’à 21h et feux d’artifices les 30, 31 octobre et 1er novembre.