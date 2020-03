Radio Scoop invite ses auditeurs au Casino de Royat

Rappelons que Radio Scoop est une radio régionale créée en 1982. Elle est présente aujourd’hui sur une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle dispose de 13 antennes dans le Rhône, la Loire, l’Isère, l’Ain, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Allier, la Haute-Loire et l’Ardèche. Sur toute sa zone de diffusion, elle rassemble tous les jours plus de 312 700 auditeurs cumulés (chiffres Médiamétrie / Médialocales, sept. 2018 – juin 2019) et se place en leader des radios musicales dans la région.

"Radio Scoop porte des valeurs familiales et a fait de la proximité un élément essentiel de son ADN. Avec un quart de l’effectif de l’entreprise composé de journalistes, répartis sur l’ensemble de sa zone de diffusion, elle est en mesure de proposer des informations et des programmes propres à chaque ville" explique la station.