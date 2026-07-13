Radio Scoop dévoile la programmation 2026 de son "Scoop Music Tour"

Radio Scoop et la Ville de Feurs organiseront une nouvelle édition du "Scoop Music Tour" ce lundi 13 juillet à l'Hippodrome de Feurs. Gratuit et ouvert à tous, le concert débutera à 19h, avec une ouverture des portes prévue à 17h30. La radio indique que des milliers de spectateurs sont attendus pour ce rendez-vous estival installé au fil des années dans le paysage des événements musicaux gratuits.

Cette édition sera emmenée par Soprano. La programmation réunira également Zaho, Ambre, Claudio Capéo, Keblack, Jeanne, Luiza, 47Ter, Amine et Fredz. Oria, Emma, Manon Lisa, Elliott et Victoria Sio complètent l'affiche. Comme lors des précédentes éditions, Adrien Jougler, DJ Radio Scoop, assurera l'animation musicale tout au long de la soirée.