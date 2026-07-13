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Lundi 13 Juillet 2026 - 06:50

Radio Scoop dévoile la programmation 2026 de son "Scoop Music Tour"


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Radio Scoop donne rendez-vous au public ce lundi 13 juillet à l'Hippodrome de Feurs pour une nouvelle édition de son "Scoop Music Tour". Gratuit et ouvert à tous, l'événement débutera à 19h avec une programmation réunissant Soprano, Zaho, Claudio Capéo, Keblack et plusieurs autres artistes. Cette édition s'inscrit dans la continuité de l'événement estival porté par la radio régionale.



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Radio Scoop et la Ville de Feurs organiseront une nouvelle édition du "Scoop Music Tour" ce lundi 13 juillet à l'Hippodrome de Feurs. Gratuit et ouvert à tous, le concert débutera à 19h, avec une ouverture des portes prévue à 17h30. La radio indique que des milliers de spectateurs sont attendus pour ce rendez-vous estival installé au fil des années dans le paysage des événements musicaux gratuits.
Cette édition sera emmenée par Soprano. La programmation réunira également Zaho, Ambre, Claudio Capéo, Keblack, Jeanne, Luiza, 47Ter, Amine et Fredz. Oria, Emma, Manon Lisa, Elliott et Victoria Sio complètent l'affiche. Comme lors des précédentes éditions, Adrien Jougler, DJ Radio Scoop, assurera l'animation musicale tout au long de la soirée.

La station rappelle que le "Scoop Music Tour" est devenu l'un des rendez-vous musicaux de l'été. Chaque édition rassemble un public nombreux autour d'un format gratuit et accessible.

Un dispositif d'accueil renforcé

Pour cette édition, un dispositif anti-chaleur sera mis en place afin d'améliorer le confort du public. Des points d'eau seront répartis sur le site, des brumisateurs individuels seront proposés, une brumisation collective de grande ampleur sera installée et le terrain sera arrosé le matin même du concert. Pour des raisons de sécurité, l'accès au site fera également l'objet de contrôles et de fouilles, avec une liste d'objets interdits communiquée par les organisateurs.
Créée à Lyon en 1982, Radio Scoop rassemble chaque jour 237 300 auditeurs cumulés, selon les chiffres de l'EAR Local de Médiamétrie.

Tags : concert, Radio Scoop, Scoop Music Tour



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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