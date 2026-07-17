La Gen Z transforme durablement le marché des concerts €

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Le prix des billets reste le principal frein à la fréquentation des concerts aux États-Unis, mais son impact diminue chez la génération Z : 75 % des répondants le citaient comme un obstacle au 1er trimestre 2024, contre 57 % au 1er trimestre 2026, signe d'une plus grande acceptation des tarifs élevés. Source : Luminate Intelligence, Live Music 2026, données Luminate U.S. Music 360.
Le prix des billets reste le principal frein à la fréquentation des concerts aux États-Unis, mais son impact diminue chez la génération Z : 75 % des répondants le citaient comme un obstacle au 1er trimestre 2024, contre 57 % au 1er trimestre 2026, signe d'une plus grande acceptation des tarifs élevés. Source : Luminate Intelligence, Live Music 2026, données Luminate U.S. Music 360.
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Rédigé le Vendredi 17 Juillet 2026

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