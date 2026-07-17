La Gen Z transforme durablement le marché des concerts €

Le prix des billets reste le principal frein à la fréquentation des concerts aux États-Unis, mais son impact diminue chez la génération Z : 75 % des répondants le citaient comme un obstacle au 1er trimestre 2024, contre 57 % au 1er trimestre 2026, signe d'une plus grande acceptation des tarifs élevés. Source : Luminate Intelligence, Live Music 2026, données Luminate U.S. Music 360.
- ⛬ MENU
- INSIGHT by La Lettre Pro
- Alors là, Chapeau !
- Petites annonces
- ANTENNE
- INDUSTRIE
- MONÉTISATION
- DIGITAL
- ---------
- S'abonner / Adhérer
- ---------
- Etude SociAudio
- Agenda Audio&Radio
- Boutique
- PodcastMagazine.fr
- RedTech.pro
- Annonces
- Le MAG
- Club HF
- Pub