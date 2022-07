Radio Scoop annonce le retour du "Scoop Music Tour"

Cette tournée de l’été propose deux shows de plus de 3 heures pour les grands comme pour les petits avec des surprises à la clé. "Tous les artistes du moment ont répondu présents pour performer lors de ces deux soirées gratuites et en plein air à Valserhône et Feurs. De quoi se retrouver autour de nos titres préférés interprétés par plus de 15 artistes au compteur" prévient un communiqué. "Le "Scoop Music Tour" est l’occasion idéale de se retrouver en famille et entre amis. Plus de 30 000 personnes sont d’ailleurs venues faire la fête avec Radio Scoop lors de la dernière édition en 2019. La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous. L’édition 2022 s’annonce tout aussi incroyable".