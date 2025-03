Depuis sa création, le Bier FEEST porte la marque de Radio Plus, une radio locale engagée dans la promotion des savoir-faire régionaux. Plus qu’un simple événement, c’est une véritable vitrine pour les brasseurs des Hauts-de-France, avec plus de 25 producteurs et artisans réunis pour partager leur passion et leurs créations. Les visiteurs auront l’occasion de déguster des bières artisanales, mais aussi d’échanger avec les brasseurs et de découvrir l’histoire et les secrets de fabrication de leurs breuvages. Radio Plus proposera un programme varié avec des concerts live, des soirées à thèmes, des concours, et même une exposition de véhicules anciens qui plongera les visiteurs dans une atmosphère rétro.