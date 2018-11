Radio Notre Dame organise son Radio Don

Auditeurs et donateurs sont attendus dans les studios avec les journalistes, les salariés et les bénévoles pour 4 jours de portes ouvertes et donc, 4 jours de programmation spécifique : débats, témoignages, reportages...

Radio Notre Dame, créée en 1981 par le Cardinal Lustiger, est une radio catholique généraliste qui fait entendre une voix différente pour "donner du sens à la vie". Ses formats d’émissions et ses angles d’analyse en font "un média unique en son genre, qui propose des sujets que vous ne retrouverez nulle part ailleurs et qui cultive sa différence et sa liberté de ton".