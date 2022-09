Radio MA : le nouveau pôle de création radiophonique à Montbéliard

Après une année de préfiguration et d’élaboration menée avec l’appui d’un groupe de réflexion constitué de professionnels du secteur, un Pôle radio de création a vu le jour en 2022. Il se greffe dans les diverses activités de la scène nationale, répondant à sa manière à l’ensemble des missions portées par ces maisons labellisées : la diffusion de la création contemporaine auprès du plus grand nombre, le travail de territoire et l’éducation, le soutien à la production et à l’émergence de nouvelles écritures.Au total, ce sont 6 créations qui verront le jour avant décembre 2022, complétant un catalogue de 3 podcasts conçus et réalisés suite à des résidences à MA scène nationale depuis mai 2021. Une plateforme de diffusion de ces productions natives a vu le jour : radioma.eu