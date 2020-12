Radio Free Dom : "un véritable phénomène de société"

Quant à la libre antenne, Free Dom est un immense forum… Toute la journée, les auditeurs peuvent donner leur avis sur tout sujet d’actualité ou sur un fait de société... Chacun peut raconter son histoire triste, originale émouvante ou rigolote... Le succès de Free Dom c’est tout ça : une radio vivante, spontanée et naturelle : on parle à la radio comme on parle dans sa famille... À la Réunion, Radio Free Dom est devenue un véritable phénomène de société, c’est le compagnon indispensable qui vous accompagne toute la journée…

Free Dom en deux mots, c’est un jeu de mots : ça veut dire "libre" en anglais et "DOM" comme Département d’Outre Mer en français.