Radio Free Dom s'affiche sur les rallyes

L'équipage 54, composé d'Olivier Chan Fat et de Rudy Adélaïde, s'est illustré lors de ce 15e Rallye national de Saint-Joseph à bord d'un véhicule aux couleurs de Radio Free Dom. Ce week-end, la station a proposé des directs à partir des spéciales, des interviews des pilotes, des réactions du public... avec Charles Luylier et Matthias Ramsamy.En juillet dernier, Free Dom maintenait son statut de radio n°1 sur l'île avec 31.1% d’audience cumulée, soit 221 600 auditeurs quotidiens (près de 12 000 auditeurs gagnés en 6 mois). À La Réunion, tous les jours, plus de 512 000 Réunionnais écoutent la radio. L’audience des musicales était quasiment stable sur la dernière vague Métridom avec 40.4 % d’audience cumulée.