Radio France va lancer une plateforme pour mesurer la qualité de ses missions

Radio France veut en savoir plus sur la vision qu’à le public sur la qualité ses missions et de ses programmes. Ainsi, la Présidente du groupe public Sibyle Veil a annoncé jeudi, lors du déjeuner de l’Association des Journalistes Médias (AJM), une consultation à travers une plateforme interactive et participative appelée "Ma Radio Demain". Les internautes et auditeurs seront consultés pour savoir ce qu’ils attendent du groupe, de ses missions et pas seulement sur ses programmes. Cet espace accueillera les avis du public afin de savoir " ce qu’il attend de nous, comment il nous perçoit, qu’il nous écoute ou pas". Les premiers résultats sont attendus à l’automne.

Sibyle Veil a également évoqué, sans plus de précision, qu’une nouvelle organisation autour d’elle serait annoncée "à la rentrée". Il faut rappeler que Guy Lagache a été nommé directeur des antennes du groupe il y a quelques jours, en remplacement de Laurent Guimier.