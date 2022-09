Radio France : un préavis de grève pour ce 29 septembre

Les syndicats pointent l'inflation qui s'emballe "entrainant ainsi une paupérisation générale de la population" (...) "En choisissant délibérément de parler de pouvoir d'achat sans parler de salaires, le Gouvernement pénalise encore une fois les salariés les plus précaires et les plus fragiles. Radio France, déjà impactée par un projet stratégique caractérisé par des suppressions d'emplois et une dégradation des conditions de travail des salariés, ne doit pas se situer en dehors d'un mouvement général d'augmentations de salaires déjà engagé dans le secteur".

En outre, les syndicats évoquent aussi l'incertitude qui plane sur le financement de l'audiovisuel public ou encore "le passage en force" du Gouvernement concernant la réforme des retraites.