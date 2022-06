Radio France : un préavis de grève déposé pour le 28 juin

"L'avenir de l'audiovisuel public s'est retrouvé au coeur de la campagne électorale. Que le débat ait lieu, c'est légitime. Mais les salariés de Radio France, comme leurs confrères de France Télévisions, de France Médias Monde ou de l'INA, ne peuvent que s'inquiéter des premières annonces et pistes de réflexions" soulignent les syndicats. "Le serpent de mer de la fusion de nos entreprises refait surface, avec pour unique objectif de supprimer des postes pour faire des économies et ainsi se priver des moyens nécessaires à une information indépendante (...) Le réseau France Bleu a besoin de moyens pour refaire de la radio localement tout au long de la journée".

Les syndicats réclament "le maintien d'un financement à hauteur des enjeux, fléché et pérenne" et appellent les salariés à une journée de mobilisation, mardi prochain.