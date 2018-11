Radio France : un dispositif autour de la COP 24

Cette opération a pour ambition de résonner au-delà des antennes. Des contenus (vidéos, webradios …) partagés sur les sites et les réseaux sociaux des chaines seront produits pour prolonger les discussions et les débats sur le numérique. Un fil podcast disponible sur iTunes et Deezer proposera toutes les productions de Radio France en lien avec le sujet.

Radio France souhaite "pleinement s’affirmer en tant qu’entreprise citoyenne et consciente de sa responsabilité envers les générations présentes et futures. L’entreprise met en place des actions écoresponsables pilotées par un Comité Développement Durable, composé de représentants de toute l’entreprise".