Radio France : un concert au profit d'Unicef

L’Orchestre Philharmonique de Radio France est ambassadeur d’Unicef France depuis 2007 et a été rejoint dans cet engagement par son directeur musical Mikko Franck en 2018. Ensemble, ils proposent chaque saison un concert au profit d’Unicef. Cette année, c'est le concert de Noël du 21 décembre qui est offert au profit des enfants du monde. Par ailleurs, Mikko Franck et l’Orchestre Philharmonique accueilleront à la répétition générale de ce concert 1 000 enfants des écoles et collèges de France, ainsi que des publics du champ social.Ce programme sera également donné le 20 décembre, en direct sur France Musique et sur Arte concert