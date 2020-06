Radio France : réouverture de l'Auditorium, ce 25 juin

Les billets doivent être achetés à l’avance sur maisondelaradio.fr. Aucune vente et retrait de billet ne pourront être réalisés sur place le soir du concert et seul le billet électronique est proposé. Celui-ci doit impérativement être imprimé ou présenté sur smartphone. Des contrôles Vigipirate ainsi qu’une prise de température par portique électronique seront réalisés à l’entrée de la Maison de la radio. Le public est invité à anticiper sa venue et à se présenter avant 19h30. Les retardataires ne pourront pas être acceptés en salle. Le port du masque sera obligatoire pour accéder à la Maison de la radio et à l’intérieur du bâtiment. Enfin, pour des raisons sanitaires, le vestiaire sera fermé, ainsi que les services de bar mobile et de restauration.