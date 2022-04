Radio France présente des comptes 2021 à l'équilibre

En 2021, Radio France a proposé 102 heures d’information en moyenne par jour, plus de 180 heures de reportages et plus de 50 heures de débats par semaine ainsi que 9 à 12 heures de programmes locaux diffusés par jour et par locale de France Bleu...

L'entreprise a assuré 77 M€ d'investissements permettant "les développements numériques et technologiques contribuant aux objectifs stratégiques et à la modernisation de l’entreprise, l’achèvement du chantier historique de réhabilitation et l’avancée des travaux immobiliers et mobiliers, en particulier dans les stations locales de France Bleu". La dotation accordée dans le cadre du plan de relance a permis de maintenir les investissements et consolider la trésorerie de l’entreprise, qui s’élève à 19.5 M€ fin 2021.