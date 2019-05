Radio France : près de 150 heures de programmes à Cannes

Les antennes de Radio France réaliseront des émissions, des reportages et des interviews dédiées tout au long du festival. Au total, plus de 150 heures de programmes seront réalisés en grande partie depuis les studios installés au cœur du Palais des Festivals, mais aussi depuis la Maison de la radio. Les auditeurs pourront suivre tous les temps forts du festival, avec notamment en direct la cérémonie d’ouverture le mardi 14 mai sur franceinfo, ainsi que la cérémonie de clôture, en partenariat avec Canal+, le samedi 25 mai sur France Inter et franceinfo. France Inter, France Bleu Azur et France Culture réaliseront, entre autres, des matinales en direct, tandis que France Musique et FIP se mettent à l’heure cannoise dans leurs rendez-vous cinéma.



Radio France propose également un dispositif numérique dédié avec, notamment, la webradio de France Musique compilant les plus belles musiques de film, ou encore « Ecoutez le cinéma», un podcast natif de France Inter mêlant interviews de réalisateurs, comédiens et cinéastes.