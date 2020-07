Radio France prépare "Le Concert de Paris"

"Le Concert de Paris" se revendique comme "un des plus grands événements de musique classique au monde filmé au pied de la tour Eiffel et suivi par plusieurs millions de téléspectateurs dans le monde". Sous la direction de la cheffe d’orchestre Eun Sun Kim, l’Orchestre National de France, la Maîtrise et le Choeur de Radio France, ainsi que les plus grands solistes internationaux offriront "un concert de rêve, avant d’entonner une vibrante Marseillaise, dans un intense moment d’union nationale". Pour Radio France : "cette soirée est la meilleure illustration du rôle que peut et doit jouer l'audiovisuel public : partager, avec le plus grand nombre, en France et dans le monde entier, un événement culturel de premier plan qui met les plus grands talents de l’art lyrique et de la musique classique, au service d’une fête populaire et citoyenne".