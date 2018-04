Radio France : pourquoi les jeux ne sont pas faits

Retrouvez les dernières auditions ce jeudi matin : cliquez-ici

Si le contexte est très différent aujourd’hui, qui d’autre, mis à part Sibyle Veil, pourraient séduire le CSA ? Chaque candidature comporte ses forces et ses faiblesses. François Desnoyers a montré qu’il était un homme d’expérience, ancien journaliste radio et ancien directeur général de Radio France, il pourrait rassurer dans un contexte d’une présidence de transition avant la grande réforme de l’audiovisuel public. Guillaume Klossa, lui ressemble plus à Mathieu Gallet, il est jeune et semble vouloir rajeunir et faire bouger la Maison Ronde. Bruno Delport est véritablement un homme de radio -issu du secteur privé. Il veut poursuivre la politique et -nouveauté- miser sur le DAB+, d’ailleurs, comme Sibyle Veil qui l’a indiqué lors de son audition.Enfin Christophe Tardieu est un homme de culture et a l’habitude de diriger des institutions publiques. Il est à la tête du Cente National du Cinéma (CNC). Enfin Jérôme Batout, le plus jeune des candidats- semble très audacieux. Il veut miser sur la diversification.