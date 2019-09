Radio France participe au Journées du patrimoine

De sa construction à sa réhabilitation, de la guerre froide aux nouvelles technologies, 50 ans d’histoire se dévoilent sous vos yeux. Des lieux insolites et emblématiques à découvrir guidés par des professionnels de la Maison. Les visites guidées, d'environ 60 minutes et par groupe de 25 personnes, auront lieu de 9h30 à 18h30 dernier départ, le samedi et le dimanche, avec un départ toutes les 20 minutes.

La Maison de la radio a été conçue par l’architecte Henry Bernard. Elle a été inaugurée le 14 décembre 1963. Sa tour culmine à 68 mètres de hauteur. Elle abrite 1 000 bureaux et 63 studios d'enregistrement. Elle a été inscrite au titre des monuments historiques en 2018.