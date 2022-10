Radio France partenaire du 36e Téléthon

Durant ces deux jours, les 2 et 3 décembre, des émissions et des reportages consacrés au Téléthon donneront la parole aux chercheurs, familles et bénévoles pour des témoignages authentiques. Anonymes ou personnalités engagées s’exprimeront pour faire résonner le message de ce défi pour la vie. Les antennes diffuseront également des appels aux dons. Par ailleurs, les équipes de France Bleu seront au plus près des rendez-vous dans toute la France : sur le terrain avec les bénévoles mobilisés pour les défis et à l'antenne pour faire vivre l'événement et donner la parole à tous les acteurs de l'événement

Le réseau local de Radio France proposera aussi un dossier spécial sur le site francebleu.fr.