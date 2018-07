Radio France obtient le renouvellement de son Label Diversité

"Le Label Diversité est un levier essentiel pour inscrire dans le long terme les engagements de Radio France en faveur de la diversité. Son renouvellement souligne un engagement toujours plus important de l’entreprise et une amélioration continue de sa politique Diversité" explique Radio France. Cette politique, partagée à tous les niveaux de l’entreprise, s’articule autour de quatre axes prioritaires : l’égalité femmes / hommes, l’emploi et l’intégration des personnes en situation de handicap et la diversité des origines et l’équilibre intergénérationnel. "Radio France développera ces champs d’actions d’ici la fin de l’année 2018 en agissant sur un 5e thème : celui de l’inclusion des personnes LGBT dans le monde du travail" précise en outre l'entreprise.