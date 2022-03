Radio France obtient la note de 98/100 à l’Index de l’égalité professionnelle

Radio France atteint un résultat en 2021 de 98/100, soit une augmentation de 5 points par rapport à l’Index 2020 (93/100). Plusieurs critères sont notés : l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes à poste égal et âge comparable (38/40), l'écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes (20/20), l'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes (15/15), le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation ou d’une promotion dans l’année de leur retour de congé de maternité (15/15) et le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations (10/10)...