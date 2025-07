Radio France mobilise ses formations pour le 14 Juillet

À l’occasion de la fête nationale, Radio France et France Télévisions, en collaboration avec la Ville de Paris et Electron Libre Productions, proposent une nouvelle édition du Concert de Paris, donné gratuitement au pied de la tour Eiffel. Programmée le lundi 14 juillet à 21h, la soirée sera retransmise en direct sur France Inter, assurant une large diffusion sur les ondes nationales.

Grâce à l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER), le concert bénéficiera aussi d’une diffusion simultanée dans plus de 20 pays, confirmant sa stature internationale. L’événement compte chaque année plusieurs millions de téléspectateurs et auditeurs à travers le monde, ce qui en fait l’un des plus grands concerts de musique classique diffusés au niveau mondial.