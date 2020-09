Radio France met en lumière la Nouvelle Scène

"Tout au long de l'année accompagne la scène et la production française. Dès le début de la crise Radio France a mobilisé ses antennes pour faire entendre et soutenir les artistes de la scène musicale #RadioFranceAveclaScèneFrançaise depuis le début du confinement et quoi de plus normal pour ouvrir la saison 2020/2021" rappelle Radio France.

Ce soir, le mythique Studio 104 ouvre ses portes pour une soirée dédiée aux artistes de demain, orchestrée par Didier Varrod. Sur scène : Sopico (sélectionné par France Inter), François-Henri (sélectionné par France Bleu), Marie Perbost (sélectionnée par France Musique), Meryl (sélectionnée par Mouv') et David Walters en duo avec Ludivine Issambourg (sélectionnés par Fip).