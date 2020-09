Radio France, média officiel du Tour de France 2020

Chaque jour, franceinfo, France Bleu et ses antennes locales ainsi que France Inter proposent des émissions en direct depuis le village départ, le suivi de la course, les arrivées de chaque étape et les faits marquants du Tour. Jusqu'au 20 septembre du lundi au vendredi à 8h25, franceinfo produit "On ne pouvait pas rater le Tour", une chronique d'Olivia Leray. Et, tous les jours à 19h40, "Le Club Tour" par Jérôme Cadet en partenariat avec L'Équipe propose un débat quotidien autour de l'étape du jour avec des spécialistes et des journalistes sportifs de franceinfo. La radio diffuse également, chaque jour, l'arrivée en direct des coureurs avec Fabrice Rigobert et Jean-François Bernard.