Radio France : la saison musicale 22/23 est lancée

Parmi les, nombreuses, offres d'abonnement accessibles depuis le 26 avril dernier, les auditeurs peuvent opter pour un abonnement libre et bénéficier de 15% de réduction à partir de 14 concerts. Ils peuvent composer librement leur abonnement en choisissant un minimum de 4 concerts parmi toute la programmation de la saison 2022 / 2023 et profiter de nombreux avantages liés à leur statut d’abonné.Un Pass Jeune de 4 concerts pour 28 euros est réservé au 16 à 28 ans, soit 7 euros la place. Le Pass est à utiliser seul ou peut être partagé avec des amis (âgés de 16 à 28 ans). Il est valable sur tous les concerts de la saison 2022 / 2023. Par ailleurs, des places à 10 € (cat.5 à l’Auditorium) seront ouvertes au fur et à mesure de la saison. Elles sont limitées à 4 places par personne et par concert.