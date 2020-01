Radio France : la cérémonie de voeux perturbée

"Certains salariés montent sur scène avec panneaux et vuvuzella" pouvait-on lire sur le compte Twitter du syndicat SNJ Radio France. Le personnel présent a également scandé "Sibyle, ton plan on n’en veut pas" suivi d’une chanson "On a tous un métier qui nous plait". "Quand on change de PDG tous les trois ans et de DRH tous les ans, personne n’a d’expérience de la Maison et la direction commet donc ce genre d’erreur : monter sur scène en plein conflit social, quand on n’a pas donné de ses nouvelles depuis trois semaines. Quelle bonne idée !" s'est félicité le même syndicat.

Le Choeur de Radio France a repris "Va Pensiero, Oh mia Patria sì bella e perduta !" de Verdi en signe de protestation.