Radio France : grève illimitée à partir de mardi

"Le gouvernement er le président de la République restent sourds et dégradent la cohésion sociale du pays en refusant toujours de retirer ce projet injuste" fait remarquer l'intersyndicale qui appelle à "mettre la France à l'arrêt" ce mardi et de continuer le mouvement, dès le lendemain, avec des mobilisation à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

"Le 7 mars doit être une véritable journée morte dans notre entreprise. Et saisissons-nous du 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes pour rendre visibles les conséquences particulièrement graves de ce projet pour elles".