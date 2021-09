Radio France et la SPPF signent un nouvel accord

Cet accord, entre en application dès cette rentrée, avec les prochains concerts Radio France comme le 14 septembre la double affiche The Liminanas et Laurent Garnier et le groupe anglais the Squid, mais pourra couvrir également une période antérieure. En concluant aujourd’hui un accord-cadre, la SPPF et Radio France renforcent leur partenariat existant et organisent les conditions contractuelles facilitant dans la durée les relations quotidiennes qu’entretiennent les professionnels de la musique et le média prescripteur qu’est Radio France.

Cet accord-cadre est le 3e accord signé par les deux acteurs au cours des deux dernières années. Le 2e accord, conclu en décembre 2020, organisait les conditions dans lesquelles les producteurs de musique pouvaient exploiter les séquences de live de leurs artistes dans les émissions de grille de Radio France. Le premier accord visait à accroitre l’exposition de la musique dans les podcasts natifs de Radio France.